استكمال خط مياه شرب بمنطقتي بوفاخرة وبوقطيفة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 01:56 مساء
أعمال الحفر في خط مياه الشرب بمنطقتي بوفاخرة وبوقطيفة (بلدية بنغازي)

أعلنت بلدية بنغازي الشروع في أعمال استكمال خط مياه شرب بمنطقتي بوفاخرة وبوقطيفة، وكذلك «أعمال الخط الناقل من مصدر التغذية».

وأوضحت البلدية، أن مشروعات المياه سالفة الذكر تعمل على تنفيذها شركة سوسة للمقاولات تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية، حسب بيان نشرته، اليوم السبت، عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

اقرأ أيضا: بلدية بنغازي تشرع في رصف مفترق الدرابيك   

وفي سياق ذي صلة، ورّدت البلدية 14 مضخة غاطسة إلى شركة المياه والصرف الصحي ببنغازي؛ لتركيبها في عدد من المواقع بغرض سحب وضخ مياه الصرف الصحي من خلال شبكات الصرف الصحي.

ولفتت البلدية، إلى أن هذه المشروعات تأتي «ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة».

أعمال الحفر في خط مياه الشرب بمنطقتي بوفاخرة وبوقطيفة (بلدية بنغازي)
أعمال استكمال خط مياه الشرب بمنطقتي بوفاخرة وبوقطيفة (بلدية بنغازي)
تسليم 14 مضخة غاطسة إلى الشركة العامة للمياه والصرف الصحي (بلدية بنغازي)
تسليم 14 مضخة غاطسة إلى الشركة العامة للمياه والصرف الصحي (بلدية بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»
ليبيا
الرئاسة التونسية: تونس لن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق
ليبيا
العدد 214 من جريدة «الوسط»: مسار برلين بين «الكريملين» و«القصر الأبيض» .. ونداء ...
ليبيا
السيسي وكونتي.. توافق على تكثيف الجهود لاستعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
«بنتاغون» يفكر في التخلي عن قاعدة بالنيجر كانت ستستخدم لاستهداف مسلحين جنوب ...
ليبيا
شابات هندوسيات يتمردن على عائلاتهن ويرفضن قانون الجنسية عبر الإنترنت
منوعات
هواتف «هواوي» تتخلص من تطبيقات «غوغل»
علوم وتكنولوجيا
في مثل هذا اليوم العام 2014.. أبطال يروون قصة السيطرة على حريق ميناء السدرة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل إحماء السيارة قبل قيادتها ضروري؟