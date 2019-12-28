استكمال خط مياه شرب بمنطقتي بوفاخرة وبوقطيفة في بنغازي

أعمال الحفر في خط مياه الشرب بمنطقتي بوفاخرة وبوقطيفة (بلدية بنغازي)

أعلنت بلدية بنغازي الشروع في أعمال استكمال خط مياه شرب بمنطقتي بوفاخرة وبوقطيفة، وكذلك «أعمال الخط الناقل من مصدر التغذية».

وأوضحت البلدية، أن مشروعات المياه سالفة الذكر تعمل على تنفيذها شركة سوسة للمقاولات تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية، حسب بيان نشرته، اليوم السبت، عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

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وفي سياق ذي صلة، ورّدت البلدية 14 مضخة غاطسة إلى شركة المياه والصرف الصحي ببنغازي؛ لتركيبها في عدد من المواقع بغرض سحب وضخ مياه الصرف الصحي من خلال شبكات الصرف الصحي.

ولفتت البلدية، إلى أن هذه المشروعات تأتي «ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة».

أعمال الحفر في خط مياه الشرب بمنطقتي بوفاخرة وبوقطيفة (بلدية بنغازي)

أعمال استكمال خط مياه الشرب بمنطقتي بوفاخرة وبوقطيفة (بلدية بنغازي)

تسليم 14 مضخة غاطسة إلى الشركة العامة للمياه والصرف الصحي (بلدية بنغازي)

تسليم 14 مضخة غاطسة إلى الشركة العامة للمياه والصرف الصحي (بلدية بنغازي)