السوق الموازية: ارتفاع الدولار واليورو وانخفاض الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 01:15 مساء

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية، في بداية تعاملات الأسبوع.

فقد ارتفعت العملة الأمريكية بمعدل قرش واحد، حيث سجلت 4.15 دينار للدولار، مقارنة بـ4.16 دينار الخميس، حسب متداولين وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك صعد اليورو بنفس معدل الدولار، حيث سجل 4.58 دينار مقابل 4.59 دينار، في مستهل تعاملات نهاية الأسبوع. 

في المقابل انخفض الجنيه الإسترليني بمقدار 3 قروش، حيث سجل 5.32 دينار اليوم مقابل 5.35 دينار، الخميس.

كما استقرت الليرة التركية عند 0.70 دينار، والدينار التونسي عند 1.44 دينار ليبي، وهما سعرا تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

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