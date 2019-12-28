الأرصاد: رياح قوية على الساحل.. وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين، من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، وتصل غدًا الأحد إلى الساحل الممتد من رأس لانوف إلى الخليج، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل غدًا إلى 3 أمتار على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.