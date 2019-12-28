الأرصاد: رياح قوية على الساحل.. وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 11:49 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين، من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، وتصل غدًا الأحد إلى الساحل الممتد من رأس لانوف إلى الخليج، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل غدًا إلى 3 أمتار على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل.
- الرياح شمالية غربية على طول الساحل تتحول صباح، الأحد، إلى بحرية على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها بين 10 و25 عقدة، وتصل غدًا إلى 30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.50 متر، ويصل غدًا إلى 3 أمتار على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا غدًا على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب اضطراب البحر، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طربق
- السماء مغطاة كليًا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية بوجه عام، تتراوح سرعتها بين 05. و20 عقدة، وتصل غدًا الأحد، إلى 25 عقدة على ساحل رأس لانوف والخليج.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر و2 متر ويصل غدًا إلى 2.50 متر على ساحل رأس لانوف.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة إلى ضعيفة أثناء سقوط المطر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر تبلغ 19 درجة مئوية.

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