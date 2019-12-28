الأرصاد: أمطار في الشمال.. وموجة برد على أغلب المناطق غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار جيدة من حين إلى آخر على مناطق الشمال، مع موجة برد تؤثر على أغلب مناطق ليبيا بداية من الغد.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن درجات الحرارة على مناطق الجبل الأخضر تتراوح بين 10 و15 درجة مئوية، على أن تسجل انخفاضا ملحوظا بداية من الغد.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة اليوم، تكون جيدة خلال اليومين المقبلين وتصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، ما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة، نشطة السرعة على أغلب المناطق، تصل غدا إلى 60كم/ساعة على بعض المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية، و11 و14 درجة مئوية على جبل نفوسة اليوم، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده:

- السماء مغطاة بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم، وتكون جيدة خلال اليومين المقبلين تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

- الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط مساء الغد على بعض المناطق الساحلية.

- الحرارة تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية، و10 و15 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا ملحوظا وواضحا بداية من الغد.

الجفرة: سبها- غات - غدامس - الحمادة:

- السماء صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة، تتكاثر غدا على الجفرة - الحمادة واغدامس.

- الريح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة تنشط غدا على الجفرة.

- الحرارة تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا وواضحا بداية من الغد.