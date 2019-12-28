«تعليم» الوفاق و«المدار» تبحثان تزويد المعلمين بباقة إنترنت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 09:07 صباحا
وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد (أرشيفية: وزارة التعليم)

بحث وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، عادل جمعة، مع مسؤولي شركة المدار، آلية تزويد مدخلي البيانات بالمؤسسات التعليمية ومديري المدارس ونواب المديرين بـ«باقة شفرات تحوي خدمة إنترنت».

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بمقر شركة المدار، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالخالق عاشور، وعدد من مديري الإدارات بالشركة، ووكيل الوزارة عادل جمعة وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، الخميس، حسب بيان نشرته وزارة التعليم، عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

اقرأ أيضا: «تعليم» الوفاق تصدر توجيها للمدارس الليبية في الخارج بشأن امتحانات الشهادات   

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش عددا من المشاريع المشتركة المزمع تنفيذها، كما تطرق إلى آلية تزويد مدخلي البيانات بالمؤسسات التعليمية ومديري المدارس ونواب المديرين بباقة شفرات مخصصة لهم تحتوي خدمة إنترنت كمرحلة أولى، وذلك لإمكانية تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منهم من قبل الوزارة.

ولفت البيان إلى أن المرحلة الثانية من الآلية ستشمل «باقة تحتوي على خدمات مختلفة تستهدف كل المعلمين والمعلمات».

وتطرق الاجتماع إلى كيفية الاستفادة من مركز البيانات الخاص بشركة المدار في عدد من برامج الوزارة، كما اتفق الطرفان على عقد لقاءات فنية متتالية لإطلاق مشاريع جديدة بالخصوص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»
ليبيا
الرئاسة التونسية: تونس لن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق
ليبيا
العدد 214 من جريدة «الوسط»: مسار برلين بين «الكريملين» و«القصر الأبيض» .. ونداء ...
ليبيا
السيسي وكونتي.. توافق على تكثيف الجهود لاستعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
«بنتاغون» يفكر في التخلي عن قاعدة بالنيجر كانت ستستخدم لاستهداف مسلحين جنوب ...
ليبيا
شابات هندوسيات يتمردن على عائلاتهن ويرفضن قانون الجنسية عبر الإنترنت
منوعات
هواتف «هواوي» تتخلص من تطبيقات «غوغل»
علوم وتكنولوجيا
في مثل هذا اليوم العام 2014.. أبطال يروون قصة السيطرة على حريق ميناء السدرة ...
ليبيا
باحث عسكري: صواريخ باليستية تدخل على خط الحرب في طرابلس
ليبيا
في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد الرضا يدعو لنبذ الخلاف والاستقواء بالخارج والبدء...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تخزين معلوماتك الطبية تحت جلدك