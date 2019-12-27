هل وصلت قوات القيادة العامة للحدود الإدارية في طرابلس؟.. قنونو يجيب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 ديسمبر 2019, 11:48 مساء
الناطق باسم قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق الوطني العقيد محمد قنونو. (الإنترنت- أرشيفية)

قال الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، إن قواته طاردت القوات التابعة للقيادة العامة «التي حاولت التقدم صوب مناطق داخل الحدود الإدارية للمدينة (طرابلس)».

وتابع قنونو، في الإيجاز الصحفي لـ«عملية بركان الغضب»، اليوم الجمعة، أن قواته «أمنت عددا من المواقع التي سيطرت عليها بمحور اليرموك»، لافتا إلى قوات القيادة العامة حاولت «تخفيف الثقل» على قواتها فلجأت لشن غارات على «أحياء مدنية في الزاوية مخلفة ضحايا مدنيين».

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وأضاف أن قواته «تمكنت من تدمير 8 آليات بينها مدرعتي تايقر إماراتية ودبابة في محوري المطار والخلاطات»، لافتا إلى القبض على «6 عناصر من الميليشيات الإرهابية، وجمع حوالي 9 من جثثهم».

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