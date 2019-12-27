الناطق باسم إردوغان: طرابلس طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 ديسمبر 2019, 11:21 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج, (أرشيفية : الإنترنت)

قال الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن حكومة الوفاق طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة، على أن ترد تركيا على هذا الطلب.

وأوضح الناطق فخر الدين التون، في تغريدة على موقع تويتر، أن الحكومة الليبية طلبت مساعدة عسكرية من تركيا.. وكما قال الرئيس إردوغان، سنحترم بالطبع اتفاقنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف ألتون «نحن ندعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في ليبيا.. على القوى الخارجية أن تكف عن دعم الجماعات غير الشرعية (المقاتلة) ضد الحكومة الليبية»، متابعا «بما أننا ندعم الحكومة الليبية، فنحن لا نريد أن تصبح ليبيا منطقة حرب».

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وحذر من «أن هذه القوى الإقليمية التي تعمل على انعاش الأنظمة القمعية غير المشروعة تنشط في ليبيا، ولن تنجح جهودها لتشكيل حكومات عميلة»، بحسب قوله.

وكان البرلمان التركي صادق السبت الماضي، على اتفاق للتعاون العسكري والأمني وقع بين تركيا وحكومة الوفاق، فيما دخل الاتفاق حيز التنفيذ الخميس بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ووقع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، خلال زيارته إلى أنقرة في 27 نوفمبر الماضي، اتفاقين أحدهما بحري وآخر عسكري، الأمر الذي أثار غضب اليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم إردوغان أن «اتفاقنا البحري مع ليبيا يضمن عدم المساس بحرية الحركة التركية في عرض البحار»، مؤكدا «أنه يضمن أيضًا وجود علاقة قوية مع الحكومة الليبية.. نحن ملتزمون (ضمان) السلام والاستقرار في ليبيا والبحر الأبيض المتوسط».

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