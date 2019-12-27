المسماري يعلق على موقف تركيا بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 ديسمبر 2019, 10:46 مساء

علق الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، على التصريحات التركية بشأن إرسال قوات إلى ليبيا، دعما لحكومة الوفاق، قائلا «إن الدور التركي في الساحة الليبية ليس بجديد منذ عام 2014».

وأضاف خلال مداخلة مع قناة روسيا اليوم، أن «الفارق اليوم يتمثل في أن هذا الإمداد أصبح علنيا أمام المجتمع الدولي وأمام الدول الإقليمية».

وعن تأثير هذا الموقف على حسابات المعركة، قال إن قواته «مستمرة في معركة الجهاد المقدس»، بحسب قوله.

لكنه قال إن «المجتمع الدولي عليه دور كبير بعدما قلص إمكانيات القوات المسلحة بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا»، مضيفا «أيضا القوى الإقليمية والدولية عليها دور آخر»، بحسب قوله.

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