رويترز: تحميلات النفط الليبية لم تتأثر رغم سقوط قذيفة قرب ميناء الزاوية

خزان للغاز المسال في مستودع الزاوية النفطي (شركة البريقة)

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، أن التحميلات في ميناء الزاوية النفطي، الذي يضم أيضا مصفاة تكرير، «مستمرة كالمعتاد» رغم سقوط قذيفة بالقرب من الميناء أمس.

وقالت المؤسسة في بيان أمس إن القذيفة سقطت الخميس لكنها لم تتسبب في أي خسائر بشرية أو مادية.

مؤسسة النفط: انفجار قذيفة بالقرب من مصفاة الزاوية

وتعد مصفاة الزاوية أكبر مصفاة عاملة في ليبيا، وتزود مناطق الغرب والجنوب الليبي بمنتجات الوقود، ويجري أيضا تصدير النفط واستيراده عبر الميناء.

وأفاد شهود عيان أمس لـ«بوابة الوسط» بأن قصفا جويا وقع أمس الخميس قرب مصفاة الزاوية غرب البلاد، مرجحين أن يكون القصف استهدف الميناء البحري في المنطقة.

فيما قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن مستودع تخزين يقع غرب بوابة مصفاة الزاوية لتكرير النفط، تعرض لقذيفة ظهر اليوم الجمعة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وبحسب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله، فإن «هذا هو الاعتداء الثاني بالقرب من منشآتنا في منطقة الزاوية خلال أربع وعشرين ساعة، ولا نستبعد تعليق عملياتنا».