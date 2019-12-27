افتتاح ورشة للحدادة والنجارة في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 ديسمبر 2019, 05:37 مساء
مراسم افتتاح ورشة للحدادة والنجارة في عين زارة، 27 ديسمبر 2019. (تعليم الوفاق)

افتتح رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، الدكتور عادل زنداح، الخميس، الورشة المركزية في عين زارة، المتخصصة في أعمال التركيب والصيانة في الحدادة واللحام والنجارة.

وخلال مراسم الافتتاح، تفقد زنداح الورشة واستمع لشروح من مدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة طرابلس، حسين الشروي، ورؤساء الأقسام بالمعاهد الفنية المتوسطة، حول قدرة الورشة على تغطية أعمال الصيانة للمعاهد الفنية، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بحكومة الوفاق.

وشدد زنداح على ضرورة وضع إدارة المعاهد الفنية المتوسطة جدول زمني لا يتحاوز ثلاثة شهور من الآن، تحدد فيه برنامج واضح لعمل قسمي الحدادة واللحام والنجارة والمعاهد المستهدف صيانتها، ودعا إلى الاستفادة المُثلى من المواد الخام التي توفرها الهيئة.

بدوره، أكد مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة، صلاح سلامة، أن المعاهد الفنية المتوسطة تزخر بمدربين قادرين على صيانة المرافق التابعة للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، خاصة تلك التي تحتاج لأعمال صيانة في الحدادة واللحام والنجارة، مشيرًا إلى أن الصيانة الكهربائية لازالت تحتاج لبعض الإمكانات المادية لطبيعة سعرها بالسوق المحلي.

وشارك في الافتتاح نقيب عام أعضاء هيئة التدريس بليبيا، عبدالفتاح السائح، ومدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة، صلاح سلامة، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة، ومدراء المعاهد الفنية المتوسطة، ورؤساء أقسام الحدادة واللحام والنجارة.

مراسم افتتاح ورشة للحدادة والنجارة في عين زارة، 27 ديسمبر 2019. (تعليم الوفاق)
مراسم افتتاح ورشة للحدادة والنجارة في عين زارة، 27 ديسمبر 2019. (تعليم الوفاق)
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