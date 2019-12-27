السيسي وبوتين يتوافقان على تكثيف الجهود المشتركة لتسوية الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 ديسمبر 2019, 05:28 مساء

قال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، بحسب ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح راضي أن الرئيسين توافقا «في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي».

وأضاف أن الرئيس المصري أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في كافة المجالات، مشيداً بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

فيما أكد الرئيس بوتين من جانبه، الأهمية التى توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين. وتبادل الرئيسان التهاني بمناسبة اقتراب العام الميلادي الجديد، بحسب الناطق باسم الرئاسة المصرية.

وأجرى الرئيس السيسي خلال اليومين الماضيين اتصالات مع كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

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