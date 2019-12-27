رفض شحنة علكة في ميناء طرابلس البحري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 ديسمبر 2019, 04:58 مساء
شعار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الجمعة، رفض شحنة علكة بيضاء تبلغ 11 صندوق، موردة من سوريا عبر ميناء طرابلس البحري.

وقال المركز في بيان، إن سبب الرفض يرجع إلى مخالفة المواصفات القياسية الليبية من حيث وجود لون محظور «E102-K122».

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وأعلن المركز الأحد الماضي، رفضه دخول شحنة سمسم أحمر تبلغ 1800 كيس، موردة من السودان عبر ميناء الخمس البحري. ويأتي هذا، في إطار الجهود التي يبذلها المركز لمكافحة الأغذية والأدوية غير الصالحة، عبر حملات تفتيشية على المحلات والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في المواني والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.

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