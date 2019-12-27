تعثر الشركات المكلفة بإنجاز 3 مشروعات في مطار الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 ديسمبر 2019, 02:47 مساء
اجتماع مسؤولي مصلحة المطارات لمتابعة إنجاز مشروعات مطار الزنتان (الإنترنت).

قررت مصلحة المطارات التابعة للحكومة الموقتة سحب تكليف عدة شركات بإنجاز ثلاثة مشروعات في مطار الزنتان، بسبب تعثر الشركات في التنفيذ وعدم قدرتها على الاستمرار في استكمال هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع الثاني لمصلحة المطارات مع إدارة مطار الزنتان، الذي عقد في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، تقرر سحب عدة مشروعات، هي: مبنى المطافي، وساحة وقوف الطائرات، والبوابة الرئيسية للمطار.

وأقر المجتمعون خطة عمل للتواصل بين الشركات المنفذة ومكتب المهابط والمنشآت وإدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة، وإعداد تقارير المتابعة من المهندسين المشرفين حسب سرعة التنفيذ للمشروع.

وتم الاتفاق على إحالة طلبات التمديد لكل الشركات التي التزمت بالتنفيذ في موعد محدد أقصاه نهاية أبريل المقبل. كما تم الاتفاق على تسليم ابتدائي لعديد من المشاريع ومنها مبنى محطة وقود الطيران ومشاريع أخرى، ونسبة الإنجاز فيها 100%، على أن يكون التسليم يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وجرى الاتصال بالشركات المنفذة عن طريق المهندسين المشرفين لعقد اجتماع صباح غد السبت، لتحديد توقيت لإنهاء المشاريع، وتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري لمكتب المهابط والمنشآت. كذلك تمت مناقشة حقوق المهندسين من ناحية تسوية مرتباتهم وتوفير بعض الامتيازات لهم وأقرت في محضر الاجتماع.

حضر الاجتماع، رئيس مصلحة المطارات صالح اشتيوي، ومدير إدارة المشاريع الهندسية سامي العوامي، ومدير إدارة المنظومات الفنية عبدالله الوحيشي، ومدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمصلحة أحمد الرطيل، ومدير عام مطار الزنتان محمد الكريم.

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