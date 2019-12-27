الأرصاد: طقس مستقر على جميع مناطق ليبيا اليوم وسقوط أمطار غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 ديسمبر 2019, 09:55 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على جميع مناطق ليبيا اليوم، الجمعة، مع تكاثر السحب من حين إلى آخر.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه من المتوقع بداية من غد السبت أن تتكاثر السحب على غالبية مناطق الشمال وسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وهذه توقعات المركز على بعض المناطق:

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا من يوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة إلى جيدة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والحرارة تتراوح بين 17 و20 درجة، مع انخفاض ملحوظ تسجله غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده:
السماء قليلة السحب، التي تتكاثر أحيانا من غد مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والحرارة تتراوح بين 17 و19 درجة وما بين 13 و16 درجة على مناطق الجبل الأخضر، مع انخفاض ملحوظ في الحرارة غدا.

الجفرة: سبها- غات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية مع ظهور بعض السحب العالية، والحرارة بين 18 و21 درجة.

الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية مع ظهور بعض السحب العالية، والحرارة تتراوح بين 19 و21 درجة.

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