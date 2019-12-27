جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»

الرئيس الروسي بوتين مع نظيره التركي إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت).

وسعت مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا الشهر الماضي مساحات التجاذب السياسي الدولي، ما قد يعيد تشكيل حقائق مستقبلية جديدة على الأرض، في ظل مخاوف أطلقتها تقارير دولية من أن تكون الأزمة الليبية هي الأبرز عالمياً في العام 2020.

وبدت مؤشرات «طبخة» سياسية، يجري إعدادها في مطبخ الروس والأتراك خلال مفاوضات مباشرة للبحث عن حل للأزمة، بعد أن بات الخطاب السياسي المعلن يتحدث، وعلى نحو واضح، عن أن الملف الليبي يستحضر المقاربة مع الملف السوري، في التعامل بين الطرفين.

طالع العدد 214 من جريدة «الوسط»

اجتماع روسي

واستضافت وزارة الخارجية الروسية، يوم الإثنين الماضي، اجتماعاً لخبراء روس برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وأتراك برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال للتشاور حول ليبيا. واتفق الجانبان على استمرار التواصل بشأن ليبيا؛ «بما في ذلك تقديم المساعدة الممكنة لحل مبكر للأزمة في هذا البلد»، حسب بيان الخارجية الروسية.

التحرك الروسي لم يتوقف على الجانب التركي، بل امتد إلى دول الجوار الليبي خصوصاً مصر، إذ بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، وأعادت تلك المشاورات الحديث عن «دعم مسار برلين السياسي».

تأتي هذه التحركات والمواقف وسط إصرار تركيا على المضي قدما نحو تنفيذ مذكرة التفاهم البحرية بينها وحكومة الوفاق، إذ قطع إردوغان خط الرجعة على أي محاولات لإثناء بلاده عن خطواتها في «شرق المتوسط»، بالحديث عن أن التخلي عن الإجراءات التي بدأها مع قبرص التركية وليبيا يعني أن اليونان وداعميها لن يتركوا للأتراك أي ساحل يدخلون منه إلى البحر.

تركيا تربط بين سورية وليبيا

وخلال إطلاق غواصة بحرية بمدينة كولجك التركية، الأحد، أشار إردوغان إلى أن بلاده «لن تتراجع عن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع حكومة الوفاق». وفي المناسبة نفسها، ربط وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وعلى نحو واضح، بين الملفين الليبي والسوري، إذ قال إن أنقرة «ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها في ليبيا، حتى تحقيق السلام والطمأنينة والأمن، كما فعلت في سورية».

وكانت بنغازي محطة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في المنطقة، الذي زار المدينة، حيث التقى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، ولم يتطرق بيان القيادة العامة إلى مذكرة التفاهم، لكن محللين يرجحون أن يكون هذا الملف على رأس أجندة المباحثات التي جرت في الرجمة.

لكن زيارة الوزير اليوناني لم تمر دون مواقف في هذا الشأن، فخلال لقائه الثني هاجم دندياس رئيس المجلس الرئاسي، قائلاً: «لا يملك حق التوقيع على مثل هذه الاتفاقات. إننا نقف ضدها بحزم مع شركائنا بالاتحاد الأوروبي». ولفت إلى أن ما يهم اليونان هو الشق الأمني والعسكري فيها؛ لأنه «يشكل خطراً على ليبيا ووحدتها والمنطقة بالكامل». وكان بديهياً أن ينعكس هذا السجال في (شرق المتوسط) على مواقف الأطراف الداخلية الليبية، إذ قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأحد، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا «تندرج في إطار حق ليبيا في الدفاع عن نفسها»، وذلك بعد نحو أقل من شهر من توقيع المذكرة مع الجانب التركي في أنقرة.

واعتبر رئيس الحكومة الموقته، عبدالله الثني خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني في بنغازي أن «الشعب الليبي يرفض الاتفاق»، مشيرا إلى أن ليبيا لا تجمعها أي حدود بحرية مع تركيا، ودعا المجتمع الدولي إلى سحب اعترافه بحكومة الوفاق.

طالع العدد 214 من جريدة «الوسط»

لكن وزير الخارجية بحكومة الوفاق، الطاهر سيالة، قال إن زيارة نظيره اليوناني بنغازي تعتبر «خرقاً واضحاً» لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية التي تقر بأن «حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي ينبغي التعامل معها». واعتبر سيالة في بيان لوزارة الخارجية أن التواصل مع «الحكومة الموازية (الحكومة الموقتة) يعتبر تواصلاً غير مشروع.