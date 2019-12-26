مكتب اتصالات طبرق يناشد المواطنين عدم العبث بشبكة الاتصالات في المدينة

إحدى غرف مقسمات الاتصالات التابعة لشركة هاتف ليبيا في طبرق. (الإنترنت)

وجه مسؤولو مكتب الاتصالات في طبرق نداء إلى كافة المواطنين ناشدوهم فيه ضرورة عدم العبث بغرف شركة هاتف ليبيا بالمدينة بشكل عشوائي إلا بعد الرجوع للشؤون الفنية بالمكتب.

وقال المكتب الإعلامي لمكتب اتصالات طبرق إن «هناك عبثا وتلاعبا بشبكة الاتصالات بالمدينة من قبل المواطنين»، لافتا إلى أن «هذا الأمر يترتب عليه توقف منظومات الاتصالات بالمصارف كما حدث بمصرف الوحدة طبرق الأسبوع الماضي».

وطالب المكتب الإعلامي أي مواطن يقوم بالحفر بضرورة «أخذ الإذن من الجهات المختصة بالبنية التحتية والتي منها مكتب الاتصالات بطبرق».

وأوضح أن الأعطال التي تحدث أحيانا تكون «نتيجة تصرفات غير مسؤولة كحرق القمامة بالقرب من غرف الربط الخاصة بكوابل الألياف البصرية مما يترتب عليه حدوث عطل في منظومات الاتصالات بالمدينة».