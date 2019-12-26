المجلس الأعلى للأمن الجزائري يدرس الأوضاع على الحدود مع ليبيا ومالي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 10:27 مساء
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أثناء أداء اليمين الدستورية، 19 ديسمبر 2019. (فرانس برس)

درس اجتماع المجلس الأعلي للأمن الجزائري، الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية الأوضاع في المنطقة، وبوجه الخصوص على الحدود مع ليبيا ومالي.

وقرر المجلس اتخاذ جملة من التدابير لحماية الحدود الجزائرية، كما قرر إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي أفريقيا، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

اقرأ أيضا الرئيس الجزائري: لن نقبل بإقصائنا من الحلول المقترحة في الملف الليبي

وكان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، قال في خطابه الأول للشعب الجزائري، بعد أدائه اليمين الدستورية في 19 ديسمبر الجاري إن بلاده لن تقبل بإقصائها من الحلول المقترحة في إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وتعهد ببذل الجزائر الجهد لاستقرار ليبيا، والحفاظ على وحدتها، مطالبا الليبيين بتجاوز الخلافات، من أجل تحقيق غايتهم في بناء ليبيا المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بنتاغون» يفكر في التخلي عن قاعدة بالنيجر كانت ستستخدم لاستهداف مسلحين جنوب ...
ليبيا
شابات هندوسيات يتمردن على عائلاتهن ويرفضن قانون الجنسية عبر الإنترنت
منوعات
هواتف «هواوي» تتخلص من تطبيقات «غوغل»
علوم وتكنولوجيا
في مثل هذا اليوم العام 2014.. أبطال يروون قصة السيطرة على حريق ميناء السدرة ...
ليبيا
باحث عسكري: صواريخ باليستية تدخل على خط الحرب في طرابلس
ليبيا
في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد الرضا يدعو لنبذ الخلاف والاستقواء بالخارج والبدء...
ليبيا
الخارجية الروسية: استمرار التواصل مع تركيا بشأن ليبيا وندعم حلا مبكرا للأزمة
ليبيا
دراسة: 6.3 دولار تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا و25 دولارًا في روسيا و23 ...
ليبيا
أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن ضم إبراهيموفيتش إلى صفوف إيفرتون
رياضة عالمية
إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لاحتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة
رياضة عالمية
تقرير دولي: ليبيا على وشك التحول لأزمة دولية كبرى في 2020
ليبيا
الهلال يستعيد ذكرياته مع أحد صناع عصره الذهبي «الشعالية»: خاض تجربة احترافية مع ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح عن تعبئة سيارتك بالوقود