بوتين وكونتي يؤكدان ضرورة الحل السلمي للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 09:43 مساء
لقاء بوتين وكونتي في بكين، 27 أبريل 2019. (حساب كونتي على تويتر)

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الوضع في ليبيا.

وأكد الجانبان الحاجة إلى حل سلمي للأزمة، وأعربا عن دعمهما جهود المجتمع الدولي للمساعدة في تسوية الأزمة الليبية بوساطة الأمم المتحدة، حسب بيان للكرملين نقلته «سبوتنك».

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ولفت البيان إلى تطرق الزعيمين إلى بعض جوانب الوضع الحالي في سورية، مشيرا إلى أن بوتين أطلع كونتي على نتائج قمة «نورماندي» الرابعة التي عقدت في باريس في 9 ديسمبر، وفي هذا السياق، شدد الطرفان على الحاجة إلى التنفيذ المتسق لحزمة تدابير «مينسك» والاتفاقات التي تم التوصل إليها بتنسيق «نورماندي».

كما أكد الطرفان من جديد عزمهما المشترك على مواصلة تطوير التعاون الروسي - الإيطالي، واتفقا على الحفاظ على الاتصالات على مختلف المستويات.

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