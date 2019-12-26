وصول 3 سفن على متنها 600 حاوية و489 سيارة إلى ميناء بنغازي

جزء من الحاويات التي استقبلها ميناء بنغازي البحري، 26 ديسمبر 2019. (ميناء بنغازي)

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الخميس، ثلاث سفن شحن على متنها 600 حاوية بضائع وسلع مختلفة و489 سيارة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

ورست سفينة نقل الحاويات «إبجي فيوتشر» الوكيل الملاحي لشركة الرواد للتوكيلات الملاحية في الميناء، وعلى متنها 492 حاوية بضائع وسلع مختلفة، بحسب ما أعلنه الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي، عبر صفحة الميناء على «فيسبوك».

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وشملت الشحنة مواد غذائية معلبة ومجمدة، وٱلات تصوير، ومواد صحية، وسخانات مياه، وقطع غيار ٱلات زراعية، ومواد كهربائية ومنزلية، وأثاث وبطاطين وقرطاسية، وأجهزة حاسوب، وحقائب ومعدات رياضية، ومعدات طبية، وإسطوانات إطفاء حريق، وإطارات و98 حاوية سيارات استيراد أمريكي.

كما استقبل الميناء سفينة نقل الحاوبات «ألوبو» الوكيل الملاحي لشركة دليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 108 حاويات بضائع منها مواد غذائية وصحية، ورخام وسيراميك، وأسلاك كهربائية، وأثاث، ومفروشات وسجاد، ومواد ألمنيوم، وأعمدة كهرباء، و13 حاوية دجاج مجمد.

وكذلك سفينة نقل السيارات «نبتون أڤرا» الوكيل الملاحي لشركة الوكيل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 391 سيارة قادمة من السوق الأوروبية