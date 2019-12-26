في الجمعية العمومية.. شركة البريقة تستعرض برامجها وميزانيتها المقترحة للعام 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 07:44 مساء
جانب من أعمال الجمعية العمومية لشركة البريقة، 26 ديسمبر 2019. (المؤسسة الوطنية للنفط)

عقدت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الخميس، جمعيتها العمومية للعام 2019، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله؛ لمراجعة نشاط الشركة لهذا العام، واستعراض البرامج والميزانية التقديرية المقترحة للعام 2020.

وشهد الاجتماع، استعراض سير المشاريع التي تشرف شركة البريقة على تنفيذها، والميزانيات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة، واستراتيجية ضمان توفير المحروقات للسوق المحلية، والإجراءات المتخذة لتطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة، حسب بيان منشور على صفحة المؤسسة الوطنية للنفط بموقع «فيسبوك».

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كما تطرق الاجتماع إلى التحديات الأمنية التي تواجه العاملين بالمستودعات التابعة للشركة، وعرض تقرير هيئة مراقبة الشركة وما ورد به من ملاحظات والرد عليها.

وأكد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة، عماد بن كورة، عزم الشركة على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية للرفع من قدرة السعات التخزينية للمستودعات، وحرصها الدائم على توفير الوقود وتوزيعه بشكل قانوني في كافة أرجاء ليبيا.

وفي هذا السياق، أثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على دور شركة البريقة في توفير احتياجات السوق المحلية من الوقود ومشتقاته والجهود التي تبذلها لمكافحة التهريب، «خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد».

كما أشادوا بـ«كفاءة وشجاعة» موظفي الشركة في سبيل الحفاظ على استمرار العمليات على الرغم من كافة التحديات التي واجهتهم والأحداث التي شهدتها الشركة خلال العام الجاري، وأكدوا ضرورة توفير سبل الراحة لكافة العاملين بمختلف مواقع الشركة والاهتمام بمنشآتها ومرافقها وتنفيذ برامج تدريب للمستخدمين.

كما شدد رئيس الجمعية العمومية المهندس مصطفى صنع الله على ضرورة الاهتمام بالصحة المهنية للعاملين الذين يتعاملون مباشرة مع الوقود والمواد الكيماوية، وتوفير جميع معدات السلامة والوقاية الشخصية، مطالبا بتضافر الجهود في دعم الاقتصاد المحلي، وإشراك القطاع الخاص في أنشطة الشركة، والتي تشمل تصنيع وتوزيع أسطوانات الغاز وإنشاء المستودعات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد العماري، وجاد الله العوكلي، ومن جانب شركة البريقة كل من رئيس لجنة الإدارة عماد بن كورة، وعضو لجنة الإدارة للصحة والسلامة والبيئة والمبيعات، محمد رحيل امراجع، وعضو لجنة الإدارة إبراهيم أحمد صالح بوبريدعة، إلى جانب المديرين العامين ومديري الإدارات المختصة من مؤسسة النفط والشركة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة للشركة.

جانب من أعمال الجمعية العمومية لشركة البريقة، 26 ديسمبر 2019. (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من أعمال الجمعية العمومية لشركة البريقة، 26 ديسمبر 2019. (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من أعمال الجمعية العمومية لشركة البريقة، 26 ديسمبر 2019. (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من أعمال الجمعية العمومية لشركة البريقة، 26 ديسمبر 2019. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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