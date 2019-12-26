المجلس الوطني للمدفوعات يناقش تطوير خدمات الدفع الإلكتروني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 07:31 مساء
اجتماع المجلس الوطني للمدفوعات برئاسة الكبير. (مصرف ليبيا المركزي)

عقد المجلس الوطني للمدفوعات، برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة سبل تطوير خدمات الدفع الإلكتروني واللوائح المنظمة له بالسوق المصرفية الليبية.

وبحسب ما نشره المصرف المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» فإن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة من قبل المصرف المركزي والمصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات من أجل التوسع والرفع من مستوى الخدمات المصرفية الإلكترونية.

ويضم المجلس الوطني للمدفوعات في عضويته كلا من: المديرين العامين لمصارف (الجمهورية، الصحارى، شمال أفريقيا، المصرف الإسلامي الليبي) والمديرين العامين لشركتي (المدار، معاملات) ومديري (سوق المال الليبي، شركة ليبيا للتأمين) ورئيس الشركة القابضة للاتصالات وعضو عن وزارة المالية، برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي.

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