إطلاق الصحفي رضا فحيل البوم بعد 12 يوما من الاحتجاز في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 06:59 مساء
الصحفي رضا فحيل البوم. (الإنرتنت)

أطلق، اليوم الخميس، الصحفي رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، رضا فحيل البوم، من محبسه بعد 12 يوما من توقيفه واحتجازه في سجن الجديدة بناء على قرار أصدرته النيابة العامة في طرابلس.

كانت النيابة العامة قررت قبل أسبوع توقيف فحيل البوم لمدة 14 يوما في سجن الجديدة رهن التحقيق دون الإفصاح عن التهم الموجهة إليه، وذلك بعد أيام من توقيفه لدى عودته إلى مطار معيتيقة قادما من تونس يوم 14 ديسمبر الجاري.

النيابة تسمح لشقيق الصحفي فحيل البوم بزيارته في سجن الجديدة

ولقي توقيف رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل إدانات واسعة من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وناشطين ومدونين وحقوقيين ليبيين طالبوا بإطلاقه وأعربوا عن قلقهم من توقيفه.

ورضا الهادي فحيل البوم ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ورصد خطاب الكراهية، نال جوائز في مجال الصحافة الاستقصائية. وهو عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الكيميائية، بجامعة الزاوية.

ونفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في بيان لها عقب اختفاء الصحفي رضا فحيل البوم، وجود علاقة لأية جهة أمنية تابعة لها بتوقيفه، مضيفة أنه لدى جهاز المخابرات الليبية وطالبت بـ«إيضاح أسباب» احتجازه.

«أسوشيتد برس»: المخابرات الليبية تقر باعتقال الصحفي رضا فحيل البوم

وفي 18 ديسمبر أقرت المخابرات العامة الليبية باعتقال البوم لدى وصوله إلى العاصمة طرابلس قادما من تونس، مؤكدة أن اعتقاله «يفي بجميع المعايير القانونية وتم بالتنسيق مع النائب العام»، لكنها لم توضح التهم المنسوبة إليه، وفق بيان نقلته وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية.

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