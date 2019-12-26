عودة محطة كهرباء الخليج البخارية للعمل بقدرة إنتاجية 185 ميغاوات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 05:15 مساء
محطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية غرب مدينة سرت. (الإنترنت)

عادت محطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية غرب مدينة سرت إلى العمل مجددا بقدرة إنتاجية أولية تبلغ 185 ميغاوات، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي استغرق إجراؤها شهرين تقريبا.

وأوضح الناطق باسم المجلس البلدي سرت، محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط» أن المحطة شهدت إجراء أعمال العمرة والصيانة للوحدة الأولى نفذها فريق هندسي وفني من الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتعاون مع إدارة ومهندسي وفنيي محطة الخليج البخارية.

وقال مدير عام محطة الخليج البخارية في سرت، المهندس الحبيب أبوقرين، لـ«بوابة الوسط» إن الوحدة الأولى بالمحطة تعرضت لعطل مفاجئ نتيجة خلل فني كان بالفرن السفلي للغلاية بالوحدة نتيجة تسرب الغاز العادم مما أدى إلى توقف الوحدة عن العمل.

وأضاف أبوقرين أنه من المخطط بعد اكتمال الصيانة؛ أن تصل الوحدة الأولى إلى الحمل الأقصى لها وهو 350 ميغا وات، كاشفا أنه جار العمل لتشغيل الوحدة الثانية في المحطة عن طريق الإدارات في الشركة العامة للكهرباء.

وتعتبر محطة الخليج البخارية في سرت من أهم المشاريع التنموية بقطاع الطاقة في ليبيا، ويعوّل عليها عند عملها بكفاءتها كاملة أن تنهي أزمة انقطاع الكهرباء في سرت، والتي تحدث بصفة متكررة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بنتاغون» يفكر في التخلي عن قاعدة بالنيجر كانت ستستخدم لاستهداف مسلحين جنوب ...
ليبيا
شابات هندوسيات يتمردن على عائلاتهن ويرفضن قانون الجنسية عبر الإنترنت
منوعات
هواتف «هواوي» تتخلص من تطبيقات «غوغل»
علوم وتكنولوجيا
في مثل هذا اليوم العام 2014.. أبطال يروون قصة السيطرة على حريق ميناء السدرة ...
ليبيا
باحث عسكري: صواريخ باليستية تدخل على خط الحرب في طرابلس
ليبيا
في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد الرضا يدعو لنبذ الخلاف والاستقواء بالخارج والبدء...
ليبيا
الخارجية الروسية: استمرار التواصل مع تركيا بشأن ليبيا وندعم حلا مبكرا للأزمة
ليبيا
دراسة: 6.3 دولار تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا و25 دولارًا في روسيا و23 ...
ليبيا
أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن ضم إبراهيموفيتش إلى صفوف إيفرتون
رياضة عالمية
إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لاحتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة
رياضة عالمية
تقرير دولي: ليبيا على وشك التحول لأزمة دولية كبرى في 2020
ليبيا
الهلال يستعيد ذكرياته مع أحد صناع عصره الذهبي «الشعالية»: خاض تجربة احترافية مع ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح عن تعبئة سيارتك بالوقود