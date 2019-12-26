عودة محطة كهرباء الخليج البخارية للعمل بقدرة إنتاجية 185 ميغاوات

محطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية غرب مدينة سرت. (الإنترنت)

عادت محطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية غرب مدينة سرت إلى العمل مجددا بقدرة إنتاجية أولية تبلغ 185 ميغاوات، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي استغرق إجراؤها شهرين تقريبا.

وأوضح الناطق باسم المجلس البلدي سرت، محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط» أن المحطة شهدت إجراء أعمال العمرة والصيانة للوحدة الأولى نفذها فريق هندسي وفني من الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتعاون مع إدارة ومهندسي وفنيي محطة الخليج البخارية.

وقال مدير عام محطة الخليج البخارية في سرت، المهندس الحبيب أبوقرين، لـ«بوابة الوسط» إن الوحدة الأولى بالمحطة تعرضت لعطل مفاجئ نتيجة خلل فني كان بالفرن السفلي للغلاية بالوحدة نتيجة تسرب الغاز العادم مما أدى إلى توقف الوحدة عن العمل.

وأضاف أبوقرين أنه من المخطط بعد اكتمال الصيانة؛ أن تصل الوحدة الأولى إلى الحمل الأقصى لها وهو 350 ميغا وات، كاشفا أنه جار العمل لتشغيل الوحدة الثانية في المحطة عن طريق الإدارات في الشركة العامة للكهرباء.

وتعتبر محطة الخليج البخارية في سرت من أهم المشاريع التنموية بقطاع الطاقة في ليبيا، ويعوّل عليها عند عملها بكفاءتها كاملة أن تنهي أزمة انقطاع الكهرباء في سرت، والتي تحدث بصفة متكررة.