«فرانس برس»: التدخل العسكري التركي في ليبيا يفاقم نزاعا تغذيه قوى إقليمية

آليات عسكرية في أحد مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس. (الإنترنت)

رأى تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) أن عزم تركيا على «التدخل العسكري المباشر» في ليبيا من شأنه «أن يفاقم النزاع الذي تغذيه قوى إقليمية متناحرة ويمزق البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011».

وأشارت «فرانس برس» إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، «فتح اليوم الخميس الطريق لتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا بإعلانه عن تصويت قريب في البرلمان على إرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في مواجهة رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر».

تبرير التدخل

وقال التقرير «لتبرير هذا التدخل، تؤكد تركيا أن حكومة الوفاق الوطني الليبي التي تقدم لها أنقرة دعما عسكريا، معترف بها من قبل الأمم المتحدة، بينما لا يتمتع المشير خليفة حفتر بشرعية دولية مع أنه يحصل على مساعدة من بعض الدول».

وأوضح أن «الإبقاء على حكومة الوفاق الوطني يبدو أمرا أساسيا لتركيا» التي وقعت معها مؤخرا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية، مما يسمح لأنقرة بالمطالبة بالسيادة على مناطق واسعة غنية بالمحروقات في شرق المتوسط، وهو الأمر الذي أثار غضب اليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.

وأعلن الرئيس التركي أن البرلمان التركي سيدرس في يناير المقبل مذكرة تنص على السماح بإرسال جنود إلى ليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني. وقال في خطاب في أنقرة «سنقدم المذكرة لإرسال جنود إلى ليبيا فور استئناف أعمال البرلمان» في السابع من يناير المقبل.

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وأضاف إردوغان «إن شاء الله سنكون قادرين على إقراره في الثامن أو التاسع من يناير وعلى تلبية دعوة الحكومة الليبية الشرعية بهذا المعنى». مؤكدا على ذلك بالقول: «سندعم بكل الوسائل حكومة طرابلس التي تقاوم جنرالا انقلابيا تدعمه دول عربية وأوروبية»، في إشارة إلى المشير حفتر.

تفويض منفصل

وصادق البرلمان التركي السبت الماضي على مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني بشأن التعاون العسكري والأمني التي وقّعت خلال زيارة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في 27 نوفمبر والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم الخميس بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وهو «ما يتيح لأنقرة تعزيز حضورها في ليبيا» وفق «فرانس برس».

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ونقل تقرير «فرانس برس» عن مسؤولين أتراك قولهم إن الاتفاق بين الطرفين «يسمح بتبادل إرسال عناصر من الجيش أو الشرطة لمهمات تدريب وتأهيل». لكن نشر قوات قتالية في ليبيا يتطلب من الحكومة التركية الحصول على موافقة البرلمان على تفويض منفصل، كما تفعل كل عام لإرسال عسكريين إلى العراق وسورية.

ووقعت أنقرة خلال زيارة السراج أيضا مذكرة تفاهم بشأن الصلاحيات البحرية بهدف ترسيم الحدود المائية، والذي تنوي أنقرة «الاستفادة منه لتفرض نفسها لاعبا لا يمكن تجاوزه في استغلال المحروقات في شرق المتوسط» بحسب «فرانس برس».

زعيم حرب

لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال اليوم إن «هدف الاتفاق الموقع مع ليبيا ليس عرقلة حقوق أحد في المتوسط، بل على العكس من ذلك، منعاً لعرقلة حقوقنا». منتقدا دعم «السعودية ومصر والإمارات» للمشير خليفة حفتر «وكلها دول تقيم علاقات متوترة أو محدودة مع تركيا وكذلك مع قطر، الحليفة الأخرى لحكومة الوفاق».

ورأى إردوغان أنهم «يدعمون زعيم حرب. أما نحن فنلبي طلب الحكومة الليبية الشرعية وهذا هو الفرق بالنسبة لنا»، مؤكدا أن القوات الموالية لروسيا تحصل أيضا على دعم شركة أمنية روسية، مرددا بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام ونفتها موسكو حول وجود مرتزقة روس في ليبيا.

احتمال ضئيل

وردا على سؤال عن خطط أنقرة إرسال قوات إلى ليبيا، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، إن «الاحتمال ضئيل في أن يساهم في التسوية تدخل بلد ثالث بشكل مباشر في هذا الوضع». لكنه رأى أن «كل محاولة من بلد ثالث للمساهمة بشكل مباشر في حل المشكلة ومساعدة أطراف النزاع مرحب بها دائما».

ونقلت «فرانس برس» أن «مركز إيدام الفكري» في اسطنبول قال في مذكرة تحليلية إن انتشارا عسكريا تركيا على الأرض «يجب أن يشمل قوات خاصة وطواقم قتالية مؤهلة بدرجة عالية وكذلك ضباط استخبارات وارتباط»، مشيرا إلى أنه «منذ 2016، اكتسبت القوات المسلحة التركية خبرة هائلة في هذا النوع من المهمات بفضل العمليات في سورية».