استعراض الوضع الأمني والعسكري في اجتماع «الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 02:57 مساء
الاجتماع الـ 11 لحكومة الوفاق، 26 ديسمبر 2019، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

استعرضت حكومة الوفاق، اليوم الخميس، الوضع الأمني والعسكري، وتجاوب الأطراف الدولية لمخاطبات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، كما ناقش جدول الأعمال والموضوعات المحالة من الوزارات.

وقدم السراج ملخصا يتضمن آخر التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة محليا ودوليا، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك».

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الـ11 لحكومة الوفاق، بحضور النائب في المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، وعضو المجلس أحمد حمزة، وعدد من الوزراء.

والأسبوع الماضي، وجه السراج رسائل إلى رؤساء خمس دول هي: «الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا»، طالبهم فيها «بتفعيل اتفاقات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس، والتعاون والتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني في مكافحة المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيما (داعش) و(القاعدة) اللذان هيأ لهما العدوان الفرصة والمناخ الملائمين للعودة إلى ليبيا، حيث ازداد نشاطهما منذ وقوعه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بنتاغون» يفكر في التخلي عن قاعدة بالنيجر كانت ستستخدم لاستهداف مسلحين جنوب ...
ليبيا
شابات هندوسيات يتمردن على عائلاتهن ويرفضن قانون الجنسية عبر الإنترنت
منوعات
هواتف «هواوي» تتخلص من تطبيقات «غوغل»
علوم وتكنولوجيا
في مثل هذا اليوم العام 2014.. أبطال يروون قصة السيطرة على حريق ميناء السدرة ...
ليبيا
باحث عسكري: صواريخ باليستية تدخل على خط الحرب في طرابلس
ليبيا
في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد الرضا يدعو لنبذ الخلاف والاستقواء بالخارج والبدء...
ليبيا
الخارجية الروسية: استمرار التواصل مع تركيا بشأن ليبيا وندعم حلا مبكرا للأزمة
ليبيا
دراسة: 6.3 دولار تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا و25 دولارًا في روسيا و23 ...
ليبيا
أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن ضم إبراهيموفيتش إلى صفوف إيفرتون
رياضة عالمية
إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لاحتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة
رياضة عالمية
تقرير دولي: ليبيا على وشك التحول لأزمة دولية كبرى في 2020
ليبيا
الهلال يستعيد ذكرياته مع أحد صناع عصره الذهبي «الشعالية»: خاض تجربة احترافية مع ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح عن تعبئة سيارتك بالوقود