«الأرصاد»: طقس مستقر في غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس في غالبية مناطق ليبيا، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم الأربعاء بين 15 و22 درجة مئوية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تأثر مناطق شمال ليبيا بداية من يوم السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكاثر السحب، مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة، وتكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية يوم الأحد على بعض المناطق، تؤدي إلى تجع المياه في المناطق المنخفضة.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية، وبين 14 و16 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية.