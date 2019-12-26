توزيع مولدات كهرباء على 8 مدارس في سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 10:25 صباحا
مدرسة الجهاد في بلدية سوق الجمعة، 26 ديسمبر 2019، (صفحة البلدية على فيسبوك)

وزع المجلس البلدي سوق الجمعة مولدات كهرباء على ثماني مدارس تميزت بالإيجابية، واستجابت لدعوة البلدية ومراقبة التعليم بعقد فعاليات خلال النوادي الصيفية بها خلال العام الجاري.

وهذه المدارس هي: «الانطلاق للتعليم الأساسي، وعبدالله الجطيلي للتعليم الأساسي، وعبدالله بن مسعود للتعليم الأساسي، وبنت الوطن للتعليم الأساسي، والهجارسة للتعليم الأساسي، والجهاد للتعليم الأساسي، وجامع التركي بنات للتعليم الأساسي، وروضة ليبيا»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفت البيان إلى أن دعم المدارس وصيانتها وتوفير احتياجاتها هي مسؤولية وزارة التعليم في حكومة الوفاق، وليس للبلدية مسؤولية إدارية أو مالية في ذلك، مكملا: «وحيث إن الميزانيات التي تتوافر للبلديات هي أقل بكثير من احتياجاتها، فإن البلدية ستضع المدارس المتعاونة معها في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تقترحها، في موقع الأولوية من حيث أي دعم ممكن، على خلاف المدارس غير المتعاونة».

وفي سياق متصل، دعت البلدية إلى تفعيل مجالس الآباء، التي تغير اسمها إلى مجالس أولياء الأمور حسب اللائحة الجديدة لوزارة التعليم، وأن يكون لهم دور في إدارة المدرسة، مع الحرص على التعاون الفعال والتنسيق مع إداراتها.

وأشارت إلى أن أولياء الأمور بإمكانهم التوجه إلى مراقبة التعليم، في حال رفض إدارة المدرسة التعاون معهم، أو وجود ملاحظات سلبية حول الإدارة خصوصا أو المدرسة عموما، ويجب أن يوثقوها رسميا في محاضر اجتماعاتهم.

مولدات كهرباء مخصصة لعدد من المدارس في بلدية سوق الجمعة
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