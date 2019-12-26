اصطدام طائرة بسيارة مناولة في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 09:36 صباحا
إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الليبية في مطار معيتيقة، (أرشيفية: صفحة المطار على فيسبوك)

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الخميس، وقوع حادث اصطدام بين طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية وإحدى سيارات المناولة.

وتستخدم الطائرة في تسيير رحلات من مطار معيتيقة إلى مطار إسطنبول، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن نتيجة الحادث ستتأخر الرحلة التي كان من المفترض أن تغادر إلى إسطنبول صباح اليوم، مما دعا شركة الخطوط الجوية إلى الاتصال بالمسافرين لإخبارهم بالبقاء في منازلهم لحين الاتصال بهم بعد الانتهاء من إصلاح العطب في الطائرة، التي تخضع إلى الصيانة حاليا.

وفي 12 ديسمبر الجاري، استؤنف العمل في المطار بعدما ظل مغلقا منذ مطلع سبتمبر الماضي، إثر تعرضه إلى قصف صاروخي على مدرج المطار، الذي كان يستعد لاستقبال دفعة من الحجاج، مما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بينهم ثلاثة حجاج (امرأة ورجلان) ومواطن آخر، وتعرض 30 حالة أخرى لإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكري نتيجة للهلع.

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