القبض على 8 متسولات في طبرق وقرار بترحيلهن الأسبوع المقبل

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 11:35 مساء

ألقى أفراد تابعون لقسم البحث الجنائي بطبرق، القبض على 8 متسولات مصريات وسط المدينة.

وحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن طبرق فإن بلاغا ورد لقسم البحث الجنائي بطبرق، يفيد بأن هناك تزايدا في عدد المتسولات وسط المدينة، حيث خرجت دورية وألقت القبض على 8 منهن وتبين أنهن من الجنسين المصرية ودخلن ليبيا بدون أي إجراءات رسمية.

وأضاف المكتب بعد استكمال التحقيق معهن، «تم نقلهن لمركز إيواء المهاجرين بطبرق ليتم ترحيلهن لمصر الأسبوع المقبل».

وتابع المكتب أن كل من يجد متسولين وسط المدينة عليه إبلاغ الجهات الأمنية لكي يتم التعامل معهم ونقلهم لبلدانهم إذ كانوا من خارج ليبيا.

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