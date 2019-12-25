إجراء أكثر من 120 عملية تفتيت حصى بالموجات الصادمة خلال 2019 بمركز طبرق الطبي

قسم جراحة المسالك البولية بلجنة العلاج المركزية في مركز طبرق الطبي, (الإنترنت)

أجرى قسم جراحة المسالك البولية بلجنة العلاج المركزية في مركز طبرق الطبي أكثر من 120 عملية تفتيت الحصى بالموجات الصادمة من بداية عمل اللجنة العام 2019، وذلك بالتنسيق مع مصحة الحكيم طبرق، في إطار التعاون بينهما فى توطين العلاج بالداخل.

وحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي فإن لجنة العلاج المركزية بالمركز، وبدعم مباشر من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، نجحت في إجراء عمليات جراحية بمختلف التخصصات الدقيقة على أيدي أطباء متخصصين ليبيين من داخل المركز وخارجه.

وسبق لمركز طبرق الطبي بالتنسيق مع لجنة توطين العلاج بالداخل، أن أجرى عمليات مماثلة لزراعة القوقعة والمفاصل والقسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية.