عمومية «الوطنية للحفر والصيانة» تناقش موازنة 2019 والميزانية المقترحة في 2020

الجمعية العمومية للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، 25 ديسمبر 2019 (مؤسسة النفط)

ناقشت الجمعية العمومية للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، تقرير الميزانيتين الرأسمالية والتشغيلية في 2019 والميزانية المقترحة للعام 2020، بالإضافة إلى تقرير هيئة المراقبة والرد على بعض الملاحظات الواردة به.

ووفق بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، عُقدت اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية للشركة، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، وتم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة في 2019، والمشاريع المخطط تنفيذها خلال 2020، كما تم التطرق إلى أهم التحديات التي تواجه إدارة الصحة والسلامة وإدارة العمليات والصيانة وغيرهما من الإدارات بالشركة، والحلول المقترحة لتخطي تلك التحديات.

فيما أكد صنع الله دعم المؤسسة الكامل للجنة الإدارة لتنفيذ برامج الشركة في 2020، وخطتها الطموحة للحفر بالحقول البحرية، وتحقيقها إيرادات تقدر بنحو 145 مليون دينار ليبي خلال 2019، بالإضافة إلى إيرادات متوقعة للعام القادم تقدر بنحو 177 مليون دينار ليبي.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أبو القاسم شنقير وجاد الله العوكلي والعماري محمد العماري، بالإضافة إلى رئيس لجنة الإدارة بالشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط محمود أبو سريويل، وأعضاء لجنة الإدارة والمديرين العامين، ومديري الإدارات المختصة بالمؤسسة والشركة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.