توقف «عمليات الطوارئ» بمجمع عيادات سرت بسبب انعدام الإمكانات والأطباء

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 06:39 مساء

قال مدير عام مجمع عيادات سرت المركزي، الدكتور هشام حافظ، إن غرفة عمليات الطوارئ بالمجمع متوقفة الآن عن العمل بسبب انعدام الإمكانات والمستلزمات الطبية وعدم توفر الأطباء الاستشاريين من جراحين عامين وجراحة العظام والطوارئ، محذرًا من «كارثة» إذا استمر هذا الوضع خلال هذه الأيام.

وأوضح الدكتور هشام حافظ لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن الوضع بالمجمع يتطلب التنسيق بين وزارة الصحة وإدارة مستشفى «ابن سينا» التعليمي بسرت؛ لتكليف عدد من الأطباء للعمل كمناوبين بالمجمع؛ لإجراء عمليات الطوارئ؛ من أجل تخفيف الأعباء عن عاتق المستشفى.

وطالب مدير عام مجمع عيادات سرت المركزي وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي بإمكانية توفير المستلزمات الطبية والأدوية العامة وأدوية الطوارئ والإسعافات الأولية حتى يتمكن المجمع من تأدية واجبه الإنساني.

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