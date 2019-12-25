السيسي: اشتداد الأزمة الليبية يدفع للبحث عن حل سياسي جدي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 05:18 مساء
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. (الإنرتنت)

رأى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن «اشتداد الأزمة في ليبيا حاليا، قد يدفع الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة، إلى البحث عن حل سياسي جدي، يمنع تفاقم الأمور» وفق ما نقلته صحيفة «الشروق» المصرية عبر موقعها على الإنترنت.

جاء تصريح الرئيس السيسي في رده على سؤال رئيس تحرير جريدة «الشروق» ظُهر اليوم الأربعاء، على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم جنوب القاهرة بشأن تصريحاته عن الأزمة الليبية في 11 ديسمبر الجاري خلال منتدى السلام الدولي بأسوان، والتي أكد خلالها «أنه سيتم التوصل الى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا خلال أشهر».

وقال الرئيس السيسي، إن «مصر تسعى إلى حل سياسي في ليبيا يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة هناك وجيش وطني موحد»، مشيرا إلى أن «هناك محاولات دولية عديدة للتوصل لحل سياسي للأزمة».

وشدد الرئيس خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية عقب جولته التفقدية في المجمع، أن «الاستقرار الشامل في مصر هو مفتاح كل شيء ليس فقط داخل مصر ولكن لاستقرار المنطقة بالكامل» مضيفا أن «الكثير مما حدث في المنطقة خلال السنوات الماضية يعود في جانب كبير منه إلى عدم الاستقرار في مصر».

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