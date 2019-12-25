بلدية بني وليد تطالب الحاصلين على دفعة التعويضات الأولى بالتواصل معها

مقر المجلس البلدي بني وليد. (بوابة الوسط)

طالبت بلدية بني وليد، اليوم الأربعاء، كافة المواطنين المتضررين من أحداث سنة 2011 والمتحصلين على قيمتهم المالية من الدفعة الأولى للتعويضات بضرورة التواصل مع المجلس البلدي أثتاء فترات الدوام الرسمي.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن هذا الإعلان يشمل المواطنين الذين أحيلت أسماؤهم من وزارة الإسكان والمرافق والبالغ عددهم 1646 متضررا.

ونوه الساعدي إلى كافة المتضررين للتواصل مع المجلس البلدي مصحوبين بالمستندات الآتية: ملف لحفظ المستندات، صورة ملونة من جواز السفر مع إرفاق جواز السفر الأصلي عند الحضور، الرقم الوطني الأصل المعتمد من السجل المدني، تعهد من محرر العقود يفيد استلامهم للدفعة الثانية القيمة النهائية، وصك ملغي.