دي مايو يتبادل وجهات النظر مع لافروف حول الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 03:59 مساء

تبادل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويغي دي مايو، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، «وجهات النظر حول الموضوعات ذات الصلة من جدول الأعمال الدولي، وإيلاء اهتمام خاص لتحقيق الاستقرار في الوضع في ليبيا»، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية.

وأكد الجانبان «الحاجة إلى تنسيق الجهود إلى أقصى الحدود لمرافقة عملية السلام الليبية مع الحفاظ على الدور الرئيسي للأمم المتحدة».

كما اتفق الوزيران على «ضرورة تركيز الجهود على تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية، مع مراعاة مصالح الجيران الليبيين وبلدان أخرى في المنطقة».

ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الاتصال الهاتفي جرى «بمبادرة من الجانب الإيطالي».

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