اجتماع بديوان «الوفاق» يبحث مشكلات الحجر الزراعي ومكافحة الآفات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 03:01 مساء
اجتماع حكومة الوفاق لمناقشة الصحة النباتية ومشكلاتها، 25 ديسمبر 2019، (إدارة التواصل بالحكومة)

استضاف مكتب دعم القرار في ديوان حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة الصحة النباتية في ليبيا والمشاكل والحلول وكل ما يتعلق بالحجر الزراعي.

وتناول الاجتماع آلية مكافحة الآفات الزراعية، التي من ضمنها «سوسة النخيل الحمراء»، حسب بيان إدارة التواصل في الحكومة على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك». واتفق المجتمعون على أهمية الحجر الزراعي وتوحيد الجهود والاستعدادات للاحتفال بالسنة الدولية للصحة النباتية.

الاجتماع ضم ممثلين عن إدارة المتابعة بالديوان، والمركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي، ومصلحة الجمارك، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأمس، أصدر المركز الوطني للصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة بالحكومة الموقتة تحذيرا من خطر يهدد الثروة الحيوانية في ليبيا؛ جراء تفشي أمراض وبائية في الدول المجاورة.

وقال مدير المركز، الدكتور عبدالرحمن جبيل، إن هذه الأمراض أسهمت في تقويض الاستقرار الصحي في هذه الدول، الأمر الذي أصبح معه التخلص منها يكاد يكون مستحيلا. 

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