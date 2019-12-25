إردوغان: القوات الأجنبية لا تملك حق التواجد في ليبيا.. وسنتدخل لو تلقينا الدعوة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي قيس سعيد في العاصمة تونس، 25 ديسمبر 2019، (الإنترنت)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن «تركيا لو تلقت دعوة للتدخل (في ليبيا) ستتسجيب بناء على اتفاقيات»، إما القوات الأجنبية المنتشرة حاليا بها فليس لها حق في التواجد.

وتابع إردوغان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس مع نظيره التونسي قيس سعيد، «هناك 500 عنصر من السودان وأفراد من مجموعة فاغنر الروسية متواجدون بدون حق في ليبيا.. حفتر غير شرعي، ونحن مستعدون للتدخل بناء على الاتفاقيات» مع حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن بلاده تتعامل فقط مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وتطرق إردوغان إلى مذكرة التفاهم مع «الوفاق» بشأن الصلاحيات البحرية، منوها بأن اليونان لا تملك حق التحفظ عليها.