إردوغان من تونس: يجب إعلان وقف إطلاق النار بليبيا في أقرب وقت ممكن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 02:18 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره التونسي قيس سعيد في تونس، 25 ديسمبر 2019، (الإنترنت)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه يجب إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب وقت ممكن، متابعا: «نسعى إلى إيجاد حل ليبي ليبي لمواجهة التحديات وحل المشكلات».

وأضاف إردوغان، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره التونسي قيس سعيد، أنه بحث مع الجانب التونسي «الخطوات التي يمكن أن نقدم عليها، والتعاون الذي يمكن القيام به لضمان وقف إطلاق نار في ليبيا والعودة للعملية السياسية»، إضافة إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق بشأن الصلاحيات البحرية، مكملا: «مررنا مذكرة التفاهم على البرلمان التركي، والمرحلة المقبلة ستتواصل في هذا الاتجاه (تفعيل المذكرة)».

وأشار إلى أهمية مشاركة الجزائر وتونس وقطر في اجتماع برلين المرتقب حول ليبيا، منوها بأن التطورات السلبية في ليبيا لا تقتصر عليها، وإنما تطال دول الجوار، وعلى رأسها تونس، الذي أكد أنه سيكون لها إسهامات قيمة للغاية وبناءة في جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا. 

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