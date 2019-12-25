«الأرصاد»: أمطار على الجبل الأخضر والساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 11:35 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار على الجبل الأخضر وبعض مناطق الساحل الشرقي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تأثر غالبية المناطق الساحلية برياح نشطة نسبيا، بينما يميل الطقس إلى الاعتدال على باقي المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و21 درجة مئوية. 

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
تتكاثر السحب أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و21 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة غدا، وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية.

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