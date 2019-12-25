«صحة الموقتة» ترفع حالة الجهوزية استعدادا لموجة البرد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 10:45 صباحا
وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب.(أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، رفع حالة الجهوزية الكاملة في كل فروع جهاز الإسعاف والطوارئ في البلديات؛ تحسبا لموجة الطقس البارد.

وأشارت الوزارة إلى أن حالة الطقس السيئ ستؤثر في مدن الساحل، حيث سيتجاوز ارتفاع الموج الأمتار الأربعة، كما أن هناك فرصا لسقوط أمطار غزيرة، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء أمس الثلاثاء.

ودعا وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، خصوصا في المناطق القريبة من شواطئ البحار ومجاري السيول، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوع خسائر مادية وبشرية.

وبالتزامن، وجهت المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة، إدارات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي إلى رفع حالة التأهب القصوى، كما دعت الحكومة الموقتة المواطنين المُقيمين في المصائف البحرية المُطلة على الساحل في المنطقة المُمتدة من توكرة شرقا حتى قمينس غربا، إلى إخلاء أماكنهم «نظرا إلى رتفاع الأمواج في الساعات القادمة، مما قد يشكل خطرا على حياتهم».

وأعلنت مديرية أمن بنغازي في بيان أمس، رفع حالة التأهب القصوى في كل المصائف البحرية المطلة على الساحل في المنطقة المذكورة، «تحسبا لهطول كميات كبيرة من الأمطار والمد والجزر خصوصا في المناطق المُطلة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط».

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