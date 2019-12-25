الرئاسة التركية: البرلمان يعد قانونا يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا

إحدى جلسات البرلمان التركي، (أرشيفية: رويترز)

أعلن الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن البرلمان يعمل على إعداد مسودة قانون يتيح إرسال قوات إلى ليبيا، منوها باستمرار دعم أنقرة حكومة الوفاق، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وقال كالين: «ربما تكون هناك حاجة إلى تفويض يتماشى مع التطورات هناك.. البرلمان يعمل على هذا الأمر»، مضيفا: «سنستمر في دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.. هذا الدعم قد يكون على شكل تدريبات عسكرية أو في مجالات أخرى مثل الدعم السياسي»، وذلك في حديثه بمؤتمر صحفي في أنقرة.

وسبق أن صرحت أنقرة بأن حكومة الوفاق لم تطلب منها بعد نشر قوات في ليبيا. ومع ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأحد، إن تركيا ستزيد من دعمها العسكري لليبيا إذا تطلب الأمر، وستقيم الخيارات البرية والجوية والبحرية.

وأوضح التقرير السنوي الذي أعده فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المعنية بليبيا في المجلس الدولي أن كلا من الأردن والإمارات وتركيا قدمت الأسلحة بـ«صورة منتظمة وأحيانا بصورة شديدة الوضوح» لطرفي النزاع في ليبيا.

اقرأ أيضا: إردوغان يجدد استعداده لتقديم مساعدة ودعم عسكري لحكومة الوفاق

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقَّع إردوغان ورئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، وقد لاقتا العديد من ردود الفعل الدولية، إذ حذرت موسكو من زيادة التوتر في ليبيا وشرق البحر المتوسط، بينما دعت واشنطن إلى حلول سلمية للأزمة، بينما انتقدت مصر واليونان وإيطاليا والاتحاد الأوروبي المذكرتين.

واستضافت وزارة الخارجية الروسية اجتماعا لخبراء روس وأتراك، الإثنين؛ للتشاور حول ليبيا، إذ اتفق الجانبان على استمرار التواصل بشأن ليبيا؛ «بما في ذلك تقديم المساعدة الممكنة لحل مبكر للأزمة في هذا البلد».