رفع حالة التأهب القصوى في شركة المياه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 08:21 صباحا
رئيس «الموارد المائية»، عوض الدرسي خلال تفقده سد وادي القطارة في بنغازي، 15 ديسمبر 2019، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة، عوض الدرسي، مديري إدارات التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي إلى رفع حالة التأهب القصوى.

ويأتي هذا الإجراء تحسبا لهطول كميات كبيرة من الأمطار، إضافة إلى اضطراب حركة المد والجزر نتيجة موجة الطقس الباردة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وكانت الحكومة الموقتة قد دعت المواطنين المُقيمين في المصائف البحرية المُطلة على الساحل في المنطقة المُمتدة من توكرة شرقاً حتى قمينس غرباً، إلى إخلاء أماكنهم «نظراً إلى رتفاع الأمواج في الساعات القادمة ما قد يشكل خطراً على حياتهم».

ووجهت مديرية أمن بنغازي في بيان أمس الثلاثاء، برفع حالة التأهب القصوى في كل المصائف البحرية المطلة على الساحل في المنطقة المذكورة، «تحسباً لهطول كميات كبيرة الأمطار والمد والجزر خاصةً في المناطق المُطلة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط».

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