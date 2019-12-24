مصر واليونان تؤكدان «اتساق المصالح والمواقف المشتركة في شرق المتوسط»

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (أرشيفية : الإنترنت)

قال الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، شهد «التأكيد علي اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط».

ووفق بيان للرئاسة المصرية اليوم، فإن اللقاء «تناول بحث العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات».

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وأعرب رئيس الوزراء اليونانى عن حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع الرئيس السيسي تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكد السيسى متانة وتميز العلاقات التي تربط بين مصر واليونان

وتعرضت تركيا لانتقادات من اليونان ودول أخرى بعد إبرام مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق، بشأن التعاون العسكري والأمني إلى جانب تحديد الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، واعتبرت أثينا الاتفاق «انتهاكًا للقوانين البحرية»، وطردت وزارة الخارجية اليونانية يوم الجمعة الماضي، السفير الليبي لعدم كشفه مضمون الاتفاق.