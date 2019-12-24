صفقات نفط دولية «مفاجئة» عبر الإمساك بطرفي الخيط الليبي

منشأة نفطية تابعة لشركة الواحة. (الإنترنت).

عقدت في أقل من شهر شركات دولية كبرى سلسلة من صفقات النفط في ليبيا، أحدث بعضها جدلا واسعا مع سباق الروس والفرنسيين للحفاظ على علاقات اقتصادية مع حكومة الوفاق، رغم اتهامهما بالانحياز إلى الطرف الآخر، مما يؤكد أن «الأمن الطاقوي» للغرب يعد المُحرك الرئيس للصراع الدولي والإقليمي الدائر في البلاد.

وتنتهز القوى الدولية الكبرى حالة الاستقطاب الداخلي الحاد في البلاد بعقد صفقات مفاجئة في مجال النفط عبر الإمساك بطرفي الخيط الليبي، إذ كشفت روسيا عن تفاصيل العقود التي أبرمتها شركاتها النفطية والغازية مع المؤسسة الوطنية للنفط.

دراسة: 6.3 دولار تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا و25 دولارًا في روسيا و23 دولارًا في أميركا

ويتيح أحد العقود لشركة «تاتنافت» بالتفتيش عن النفط في منطقة غدامس، على امتداد شريط يقع بين المناطق التي تسيطر عليها قوات القيادة العامة، وتلك الخاضعة لنفوذ حكومة الوفاق، إذ يؤكد مراقبون أن أعمال التفتيش غير ممكنة من دون ضمانات واضحة من الجانبين، وهذا جعل موسكو تحافظ على علاقاتها مع كلا الطرفين.

وزيادة عن ذلك ستقوم شركة «وينترشال» المتفرعة عن مجموعة «غازبروم» الروسية، بالتنقيب عن النفط في منطقة سرت، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.

وتنظر الأوساط الأميركية بقلق إلى توسيع الوجود العسكري الروسي في ليبيا، الذي قد يفضي بعد سنوات إلى وجود دائم في الهلال النفطي.

وأخيرا في الحوار الاقتصادي الأميركي-الليبي العاشر، ناقش خبراء فنيون من وزارات الخارجية والطاقة والخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي، مع نظرائهم الليبيين من حكومة الوفاق والجيش التابع للقيادة العامة، والشركات الدولية المهتمة بالاستثمار «أساليب مبتكرة لتجاوز التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي في ليبيا».

وليس من قبيل الصدفة أن تعجل أنقرة في سياق لعبة شد الحبل بينها وبين موسكو حول الملفين الليبي والسوري، في توقيع مذكرة تفاهم في المجال البحري التي وقعها الرئيس رجب طيب إردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ضمن شراكة طويلة الأمد تمهد الطريق لتركيا لاستغلال رواسب الصخر الزيتي في البحر الأبيض المتوسط.

بالموازاة عززت مجموعة النفط الفرنسية «توتال» نفوذها في ليبيا بشرائها حصص مجموعة «ماراثون» الأميركية في حقل «الواحة»، التي تقدر بأكثر من 16%، وهي من أكبر مناطق إنتاج النفط في ليبيا، وتخضع لإشراف حكومة الوفاق من خلال المؤسسة الوطنية للنفط.

ومع أن الصفقة اعتبرت خاسرة لليبيا، غير أن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، عاد إلى حيثيات إبرامها قائلا: «عندما قامت توتال بشراء حصة ماراثون في امتيازات الواحة بقيمة 450 مليون دولار، امتنعت المؤسسة عن الموافقة على هذا الإجراء إلى حين الانتهاء من دراسة الصفقة ومراجعتها وتقييمها من مختلف الجوانب القانونية والتعاقدية والمالية والاستثمارية».

وكانت «توتال» أعلنت في مارس 2018 شراء حصة «ماراثون» في ليبيا مقابل 450 مليون دولار.

وأثار الإعلان غضب المؤسسة الوطنية للنفط التي اعتبرت الصفقة «غير قانونية» كونها لم تحظ بموافقتها.

وقبل أيام أعلنت أيضا المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة «فينترسهال المحدودة» تأسيس شركة «السرير للعمليات النفطية»، بعد تحويل امتيازات الشركة الألمانية في حوض سرت إلى اتفاقيات استكشاف ومقاسمة الإنتاج النمط الرابع EPSA4، وفق بيان أصدرته المؤسسة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن شركة فينترسهال ستنفذ أعمال استكشاف على نفقتها وستتحمل نصف تكلفة التطوير، كما ستقدم نحو 150 مليون دولار لبرامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، منوهة بأنه سيتم نقل العمليات التشغيلية إلى الشركة النفطية الجديدة منتصف 2020.

وفي وقت بات النفط والغاز الليبيان المحركين للصراع الدولي، ينشغل المحللون بتقديم تنبؤاتهم حول العام المقبل لصناعة الطاقة، فيحذرون من أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات في المناطق المضطربة على رأسها ليبيا، وانعكاسات ذلك على الأسعار والمعروض، خصوصا أن نيران الحرب تطال من حين إلى آخر مواقع صناعة البترول على غرار ما تعرض له مستودع طرابلس التابع لشركة البريقة لتسويق النفط بطريق المطار للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع واحد، دون وقوع أضرار بشرية.

وتأمل المؤسسة الوطنية للنفط أن ترفع الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا العام المقبل، علما بأن ليبيا تضخ 1.25 مليون برميل يوميا من النفط.