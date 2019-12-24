مركز الطب الميداني ينشر أسماء قتلى ومصابي «سقوط قذائف» بمنطقة بئر الأسطى ميلاد

سيارة تضررت جراء قصف على منطقة بئر الأسطى ميلاد في تاجوراء، 24 ديسمبر 2019، (صفحة بركان الغضب على فيسبوك)

أعلن مركز الطب الميداني أسماء عدد من الضحايا الذين سقطوا بين قتيل ومصاب، اليوم نتيجة «سقوط قذائف» بمنطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء.

ووفق بيان للمركز اليوم، فبعد ورود بلاغ عن سقوط قذائف بالمنطقة المذكورة، توجه فريق من المركز إلى المكان الذي تسبب في «استشهاد ثلاثة» أشخاص وهم «محمد سالم أبوجناح وفاطمة على الطرشاني وعائشة سعد عبدالله».

ولم يتسن التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وحسب البيان فقد أدى القصف إلى سقوط أكثر من 12 مصابا، «استقبلت مصحة قدور أغلب ضحايا هذا القصف»، بينما شملت أسماء المصابين كلا من «أحمد علي الفرجاني، وهيثم علي الفرجاني، ومحمد محمد أبوراوي، والصديق محمد المزوغي، وأبوبكر الصديق المزوغي، وفؤاد أبوبكر المزوغي، ومعتز عبدالمولى معوال، وإسماعيل إبراهيم فرج، ومختار محمد نوحة، وشفيق الطاهر، وطه رمضان المعمري، وخالد رمضان الراجحي».

ولفت البيان إلى تحويل عائلة مكونة من طفل وأب وأم من مصحة قدور إلى إحدى المصحات المجاورة لاستكمال علاجهم، لافتا إلى أن القصف تسبب في خسائر مادية، منها إصابة منازل المواطنين القاطنين بجوار المكان وعدة سيارات ومحل لبيع الخضراوات.

«صحة الوفاق» تعلن مقتل 4 مواطنين وإصابة 6 آخرين جراء قصف جوي بتاجوراء

وفي وقت سابق أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، فوزي أونيس، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح جراء قصف جوي استهدف «مواقع مدنية في تاجوراء» شرق طرابلس، ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق عبر صفحته على «فيسبوك»، أن طيرانا حربيا تابعا للقيادة العامة شن في وقت سابق، اليوم، غارات جوية طالت منزلا في خلة فارس ومنطقتي بئر الأسطى والأباعيش في تاجوراء، مما أدى إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.