الرئاسة التركية: سنواصل دعمنا ووقوفنا إلى جانب حكومة الوفاق الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 06:58 مساء
الناطق باسم الرئاسة التركية السفير إبراهيم كالن. (الرئاسة التركية)

قال الناطق باسم الرئاسة التركية إن أنقرة ستواصل دعمها ووقوفها إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مؤكدا أن بلاده لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات التي تقتضيها هذه العملية، وفق ما نقلته وكالة «الأناضول».

وأوضح في تصريحات نشرتها «الأناضول»، اليوم الثلاثاء: «سنواصل دعمنا ووقوفنا إلى جانب الحكومة الشرعية (الوفاق الوطني) المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. لا يمكننا ترك الشعب الليبي بمفرده».

وحول الحديث عن التحضير لطلب تفويض من البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا قال: «لن نتوانى عن اتخاذ الخطوات التي يقتضيها الوقوف إلى جانب الحكومة الليبية»، معتبرا أن «الدعم العسكري لقائد الجيش المشير خليفة حفتر من دول بما فيها روسيا لا يسهم في تسوية العملية هناك».

وأكد الناطق باسم الرئاسة التركية أن أنقرة تسعى «إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وعودة الجميع إلى وضعه قبل أبريل الماضي وفتح طريق المفاوضات السياسية على وجه السرعة». مشددا على أنه «يتوجب على المجتمع الدولي بعث رسالة واضحة جدا إلى حفتر لتجنب حرب أهلية أكثر دموية إذا لم يوقف هجماته».

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