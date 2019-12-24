مصرع ليبي ومصريين وإصابة آخرين جراء حادث سير جنوب منطقة العقيلة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 06:04 مساء
السيارة في موقع الحادث على طريق العقيلة مرادة. (مديرية أمن الهلال النفطي)

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي مصرع مواطن ليبي ومصريين اثنين، وإصابة آخرين بجروح، جراء انقلاب سيارة نوع «تويوتا سكويا» على الطريق الترابي الرابط بين منطقة العقيلة وبلدة مرادة، وفق ما نشره مكتب إعلام المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت المديرية أن الحادث أسفر عن وفاة سائق السيارة حسين عبدالله أوريث المباركي (41 عاما) ليبي الجنسية، ومقيم بمنطقة العرقوب، وكل من طارق محمود محمد رزق (41 عاما)، مصري، من قرية الريان بمحافظة كفر الشيخ، ومحمد عوض إبراهيم رمضان الشورى (23 عاما)، مصري، من قرية سللنت مركز المنصورة.

وأضافت أن الحادث الذي جرى في الساعات الأولى من اليوم أسفر أيضا عن إصابات بليغة بكل من: عبدالفتاح عادل محمود، وعلي محمد عبدالباقي (43 عاما) ومحمد عطية عبدالعزيز (30 عاما) وووائل مصعب محمد محمود (35 عاما)، ومحمد محمد عبدالرحيم السيد، وإصابات بسيطة تعرض لها كل من: ياسر السيد السيد إبراهيم، ومحمد مصعب محمد محمود، ورضا سامي المتولي، مشيرة إلى أن جميعهم مصريون.

وذكرت مديرية أمن الهلال النفطي أن المصابين تلقوا الإسعافات الأولية بمستشفى البريقة العام وجرى تحويلهم مع حالتي الوفاة إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف في أجدابيا، لاستكمال العلاج، وعرض جثامين المتوفين على الطب الشرعي، وإتمام الإجراءات القانونية، تمهيدا لنقلهم إلى مصر، بينما جرى دفن سائق المركبة بمقبرة مرسى البريقة.

وأشارت مديرية أمن البريقة في تقريرها الذي أعده الناطق باسمها، الرائد الصالحين المقريف، إلى أنه يجري الاستدلال مع اثنين من المصريين للتعرف إلى أسباب الحادث.

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