«صحة الوفاق» تعلن مقتل 4 مواطنين وإصابة 6 آخرين جراء قصف جوي بتاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 05:26 مساء
سيارة تضررت جراء قصف على منطقة بئر الأسطى ميلاد في تاجوراء، 24 ديسمبر 2019، (صفحة بركان الغضب على فيسبوك)

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، فوزي أونيس، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح جراء قصف جوي استهدف «مواقع مدنية في تاجوراء» شرق طرابلس، ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق عبر صفحته على «فيسبوك»، إن طيران حربي تابع للقيادة العامة شن في وقت سابق، اليوم، غارات جوية طالت منزلا في خلة فارس ومنطقتي بئر الأسطى والأباعيش في تاجوراء، مما أدى إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.

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ولم يتسن التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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