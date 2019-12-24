162 مهاجرًا يصلون إلى إيطاليا بعد إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 02:04 مساء
لقطة من تسجيل مصور تظهر حطام قارب كان يقل مهاجرين قبالة إيطاليا، 24 نوفمبر 2019. (فرانس برس)

أعلنت منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» الإيطالية، غير الحكومية، اليوم الثلاثاء، وصول نحو 162 مهاجرًا أُنقذوا قبالة سواحل ليبيا، إلى ميناء تارانتو الإيطالي.

وقالت المنظمة إن فريق الإنقاذ والبحث التابع لها، أنقذ المُهاجرين وبينهم 50 قاصرًا، وخمس نساء حوامل، في عمليتي إنقاذ كبيرتين في المياه الدولية قبالة ساحل ليبيا، الجمعة الماضي، لافتًة إلى أن العملية الأولى شهدت إنقاذ 112 شخصًا على متن قارب مطاطي كان على وشك الغرق، كما انُتشل 50 آخرين من قارب خشبي قبل منتصف الليل بوقت قصير «في ظل ظروف جوية وبحرية خطيرة»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأوضحت المنظمة أنه لم يكن من الممكن نقل المهاجرين إلى مالطا؛ بسبب الأحوال الجوية السيئة، ولفتت إلى أن السلطات الإيطالية أذنت لجميع المهاجرين بالنزول في تارانتو في إطار عمليتي إنفاذ «صعبتين للغاية».

وقال منسق عمليات البحث والإنقاذ التابع للمنظمة على متن سفينة «أوشن فايكنغ» نيكولا ستالا، إن «أحوال الطقس تدهورت بشكل كبير ومتسارع. وكان من شأن الحالتين بكل تأكيد أن تفضيا إلى مآس لو تأخرّت المساعدة قليلاً».

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