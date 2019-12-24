«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من الخمس إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 01:45 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شمالية غربية قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى طبرق، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج ليصل إلى 5.50 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية ستكون ضعيفة إلى متوسطة على طول الساحل؛ بسبب شدة اضطراب البحر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، والرياح شمالية غربية إلى غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و25 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة على ساحل سرت.
- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج من رأس اجدير إلى طرابلس يتراوح بين 1.50 و3.50 متر، ويصل إلى 5 أمتار على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.
- درجة الحرارة تسجل 19 درجة مئوية، والرؤية ضعيفة إلى متوسطة؛ بسبب شدة اضطراب البحر.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، والرياح شمالية غربية إلى غربية، سرعتها بين 20 و30 عقدة.
- البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 3 أمتار و5.50 متر.
- درجة الحرارة تسجل 19 درجة مئوية، والرؤية ضعيفة إلى متوسطة؛ بسبب شدة اضطراب البحر.

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